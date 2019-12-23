Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: дело передали в суд
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2019 года четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан.
"В результате одного из проведенных выстрелов малолетнему ребенку причинено смертельное ранение. По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ ", - говорится в сообщении.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Напомним, что 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
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Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
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2 июня эти полицейские были задержаны.
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3 июня раненный мальчик умер .
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Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
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