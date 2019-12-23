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Espreso.tvОбществоУбийство 5-летнего мальчика в Переяславе: дело передали в суд

Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: дело передали в суд

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2019 года четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан.

"В результате одного из проведенных выстрелов малолетнему ребенку причинено смертельное ранение. По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ ", - говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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