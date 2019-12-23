Шевченко рассказал, кричит ли на футболистов сборной
23 декабря, 2019, 14:20
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что контролирует эмоции перед футболистами национальной команды, и если нужно, то может повысить голос на игроков
Об этом сообщает программа "Светская жизнь".
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как общается с футболистами национальной команды в раздевалке.
"Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать - буду кричать, если молчать - буду молчать. Для меня самое главное - стимулировать игроков и достичь цели. Если потребуется, то буду экспериментировать", - рассказал Шевченко.
- 16 декабря, стало известно, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора .
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-