Шевченко рассказал, кричит ли на футболистов сборной

23 декабря, 2019, 14:20

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что контролирует эмоции перед футболистами национальной команды, и если нужно, то может повысить голос на игроков

Об этом сообщает программа "Светская жизнь".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как общается с футболистами национальной команды в раздевалке.

"Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать - буду кричать, если молчать - буду молчать. Для меня самое главное - стимулировать игроков и достичь цели. Если потребуется, то буду экспериментировать", - рассказал Шевченко.