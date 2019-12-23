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Espreso.tvСпортШевченко рассказал, кричит ли на футболистов сборной

Шевченко рассказал, кричит ли на футболистов сборной


фото: Reuters
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что контролирует эмоции перед футболистами национальной команды, и если нужно, то может повысить голос на игроков

Об этом сообщает программа "Светская жизнь".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как общается с футболистами национальной команды в раздевалке.

"Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать - буду кричать, если молчать - буду молчать. Для меня самое главное - стимулировать игроков и достичь цели. Если потребуется, то буду экспериментировать", - рассказал Шевченко.

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