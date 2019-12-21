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Espreso.tvОбществоОржель пообещал рост тарифа на транзит российского газа

Оржель пообещал рост тарифа на транзит российского газа


фото: epravda.com.ua
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит российского газа по Украине будет расти

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор. Регулятор посчитает, возьмет исходные данные, но есть четкое понимание сторон - тариф определенным образом должен быть увеличен", - сказал Оржель.

В то же время в украинском-российском протоколе, обнародованном Кабинетом Министров Украины, отмечается, что тариф на транспортировку российского газа через Украину будет отвечать тарифам операторов стран Европы.

"Конкурентный тариф, который соответствует уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы", - говорится в документе.

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