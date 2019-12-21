Оржель пообещал рост тарифа на транзит российского газа
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор. Регулятор посчитает, возьмет исходные данные, но есть четкое понимание сторон - тариф определенным образом должен быть увеличен", - сказал Оржель.
В то же время в украинском-российском протоколе, обнародованном Кабинетом Министров Украины, отмечается, что тариф на транспортировку российского газа через Украину будет отвечать тарифам операторов стран Европы.
"Конкурентный тариф, который соответствует уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы", - говорится в документе.
- 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
- Кроме этого, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели .
- В то же время, по новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома".
- НАК "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет требовать в Стокгольмском арбитраже от России компенсации за активы компании в оккупированном Крыму.
- Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и России по газовым договоренностям.
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