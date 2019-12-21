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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" и в дальнейшем будет требовать от России компенсации за крымские активы

"Нафтогаз" и в дальнейшем будет требовать от России компенсации за крымские активы


фото: ukrinform.ua
НАК "Нафтогаз Украины" в дальнейшем будет требовать в Стокгольмском арбитраже от России компенсации за активы компании в оккупированном Крыму

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания продолжит добиваться от Российской Федерации компенсации за крымские активы в международном арбитраже.

"О арбитража относительно активов в Крыму, принадлежащих группе" Нафтогаз ". Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний", - сказал Витренко.

  • 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что догорел о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
  • Кроме этого, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели .
  • В то же время, по новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома".
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