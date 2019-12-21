"Нафтогаз" и в дальнейшем будет требовать от России компенсации за крымские активы
21 декабря, 2019, 14:18
НАК "Нафтогаз Украины" в дальнейшем будет требовать в Стокгольмском арбитраже от России компенсации за активы компании в оккупированном Крыму
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания продолжит добиваться от Российской Федерации компенсации за крымские активы в международном арбитраже.
"О арбитража относительно активов в Крыму, принадлежащих группе" Нафтогаз ". Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний", - сказал Витренко.
- 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что догорел о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
- Кроме этого, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели .
- В то же время, по новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома".
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция