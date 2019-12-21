"Нафтогаз" и в дальнейшем будет требовать от России компенсации за крымские активы

21 декабря, 2019, 14:18

НАК "Нафтогаз Украины" в дальнейшем будет требовать в Стокгольмском арбитраже от России компенсации за активы компании в оккупированном Крыму

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания продолжит добиваться от Российской Федерации компенсации за крымские активы в международном арбитраже.

"О арбитража относительно активов в Крыму, принадлежащих группе" Нафтогаз ". Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний", - сказал Витренко.