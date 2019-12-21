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Espreso.tvОбществоУкраина за новыми газовыми соглашениями отзовет иски против "Газпрома"

Украина за новыми газовыми соглашениями отзовет иски против "Газпрома"


фото: ukrinform.ua
По новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома"

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на брифинге 21 декабря, сообщает Укринформ .

"Мы регулирует вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако уже у нас есть образ того, договоренности по транзиту. Поэтому в данном случае - пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. То есть, решение о $ 3 млрд четко определены. Решение о других - будут непосредственно в рамках пакета отозваны ", - сообщил Оржель.

 

  • 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что догорел о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
  • Кроме этого, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели .
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