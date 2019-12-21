Украина за новыми газовыми соглашениями отзовет иски против "Газпрома"

21 декабря, 2019, 13:31

По новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома"

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на брифинге 21 декабря, сообщает Укринформ .

"Мы регулирует вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако уже у нас есть образ того, договоренности по транзиту. Поэтому в данном случае - пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. То есть, решение о $ 3 млрд четко определены. Решение о других - будут непосредственно в рамках пакета отозваны ", - сообщил Оржель.