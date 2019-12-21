Правительство обнародовало протокол о газовых договоренностях с Россией

21 декабря, 2019, 15:16

Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и России по газовым договоренностям

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно этому документу, предусматривается выплата "Газпромом" до 29 декабря $2,9 млрд пени, присужденной Стокгольмским арбитражем, отзыв сторонами всех исков, поданных друг против друга, в отношении которых по состоянию на сейчас нет решения, снятие арестов с имущества "Газпрома", а также отказ от претензий в будущем по контракту на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.

После этого планируется заключить договор между "Газпромом" и "Оператором газотранспортной системы Украины" о транзите газа.

"При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки учитывая объем таких поставок", - говорится в документе.