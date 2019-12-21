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Espreso.tvОбществоПравительство обнародовало протокол о газовых договоренностях с Россией

Правительство обнародовало протокол о газовых договоренностях с Россией


фото: epa
Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и России по газовым договоренностям

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно этому документу, предусматривается выплата "Газпромом" до 29 декабря $2,9 млрд пени, присужденной Стокгольмским арбитражем, отзыв сторонами всех исков, поданных друг против друга, в отношении которых по состоянию на сейчас нет решения, снятие арестов с имущества "Газпрома", а также отказ от претензий в будущем по контракту на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.

После этого планируется заключить договор между "Газпромом" и "Оператором газотранспортной системы Украины" о транзите газа.

"При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки учитывая объем таких поставок", - говорится в документе.

  • 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
  • Кроме того, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели.
  • В то же время, по новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома".
  • НАК "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет требовать в Стокгольмском арбитраже от России компенсации за активы компании в оккупированном Крыму.
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