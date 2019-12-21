Россия до конца года выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, - Оржель
Об этом Оржель заявил на брифинге по итогам переговоров в Минске 20 декабря при участии Еврокомиссии, Украины и России, сообщает Укринформ .
"Новости хорошие, можем говорить о том, что стороны приветствуют те потенциальные договоренности, которые должны быть реализованы уже на уровне компаний. Очень важно - транзит будет и величина, которая зафиксирована в решениях Стокгольмского арбитража будет выплачена деньгами и будет выплачена, если мы соответственно реализуем все позиции пакетные еще до Нового года. То есть Украина, непосредственно компания НАК "Нафтогаз" получит по решению Стокгольма $ 3 млрд, то есть $ 2,9 млрд, если точнее, в соответствии с теми договоренностями, которые сейчас есть ", - сказал Оржель.
- 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
- 20 декабря стало известно, что Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулирования претензий.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будут уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите.
- 21 декабря Алексей Оржель заявил, что договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
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