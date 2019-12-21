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Espreso.tvОбществоРоссия до конца года выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, - Оржель

Россия до конца года выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, - Оржель


фото: ukrinform.ua
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года

Об этом Оржель заявил на брифинге по итогам переговоров в Минске 20 декабря при участии Еврокомиссии, Украины и России, сообщает Укринформ .

"Новости хорошие, можем говорить о том, что стороны приветствуют те потенциальные договоренности, которые должны быть реализованы уже на уровне компаний. Очень важно - транзит будет и величина, которая зафиксирована в решениях Стокгольмского арбитража будет выплачена деньгами и будет выплачена, если мы соответственно реализуем все позиции пакетные еще до Нового года. То есть Украина, непосредственно компания НАК "Нафтогаз" получит по решению Стокгольма $ 3 млрд, то есть $ 2,9 млрд, если точнее, в соответствии с теми договоренностями, которые сейчас есть ", - сказал Оржель.

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