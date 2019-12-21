Контракт о транзите газа с Россией будет подписан до 29 декабря, - Витренко

21 декабря, 2019, 13:08

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели

Об этом сообщает РБК-Украина .

По его словам, украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение следующей недели.

Как отметил Витренко, на политическом уровне было достигнуто пакетного соглашения, которое теперь будут реализовывать компании. Соглашения должны быть заключены до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа было продлен.

В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Также будет подписано соглашение об урегулировании текущих споров с "Газпромом" - отзыв претензий на $ 12 млрд.

"В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований по одному стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено», - сказал Витренко.