Контракт о транзите газа с Россией будет подписан до 29 декабря, - Витренко
Об этом сообщает РБК-Украина .
По его словам, украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение следующей недели.
Как отметил Витренко, на политическом уровне было достигнуто пакетного соглашения, которое теперь будут реализовывать компании. Соглашения должны быть заключены до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа было продлен.
В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Также будет подписано соглашение об урегулировании текущих споров с "Газпромом" - отзыв претензий на $ 12 млрд.
"В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований по одному стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено», - сказал Витренко.
- 9 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
- 20 декабря стало известно, что Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулирования претензий.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будут уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите.
- 21 декабря Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что догорел о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
- Кроме этого, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
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