Владелец "Думская.ТВ" заявил об обысках у него дома

20 декабря, 2019, 18:34

Детективы Национального антикоррупционного бюро были с обыском дома у владельца телеканала "Думская.ТВ" Михаила Шмушковича

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Уже в седьмой утра они были у меня дома. Там все прошло без конфликтов, я не очень понял, почему нельзя было со мной вместе поехать на телеканал. Позже из разговоров работников на месте у меня сложилось впечатление, что они и сами не знали, что приехали на телеканал", - сказал Шмушкович.

Он - заместитель председателя областной организации партии "Европейская солидарность", а в 2014-2015 годах был председателем Одесского облсовета.

В уголовном производстве, которое расследует НАБУ и в рамках которого в политика провели обыски, фигурируют две компании.

"Мне сказали, что я не могу во время следственных действий их называть, но ни в одной из этих компаний я не учредителем. Одну из них я консультировал, а ко второй я не имею никакого отношения - просто продал им свою собственность", - сказал Шмушкович.

В НАБУ отметили, что предварительная правовая квалификация дела, в котором проходят обыски - "злоупотребление властью или служебным положением".