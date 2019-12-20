Владелец "Думская.ТВ" заявил об обысках у него дома
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Уже в седьмой утра они были у меня дома. Там все прошло без конфликтов, я не очень понял, почему нельзя было со мной вместе поехать на телеканал. Позже из разговоров работников на месте у меня сложилось впечатление, что они и сами не знали, что приехали на телеканал", - сказал Шмушкович.
Он - заместитель председателя областной организации партии "Европейская солидарность", а в 2014-2015 годах был председателем Одесского облсовета.
В уголовном производстве, которое расследует НАБУ и в рамках которого в политика провели обыски, фигурируют две компании.
"Мне сказали, что я не могу во время следственных действий их называть, но ни в одной из этих компаний я не учредителем. Одну из них я консультировал, а ко второй я не имею никакого отношения - просто продал им свою собственность", - сказал Шмушкович.
В НАБУ отметили, что предварительная правовая квалификация дела, в котором проходят обыски - "злоупотребление властью или служебным положением".
- 20 декабря НАБУ провело обыски на одесском телеканале "Думская". У журналистов изъяли серверы и другую технику.
- В партии "Европейская солидарность прокомментировали обыски.
- В НАБУ заявили, что следственные действия не связаны с деятельностью журналистов.
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Главред одесского издания "Думская.TV" Каролина Тымкив рассказала, что следователи НАБУ препятствовали журналистской деятельности и проводили обыски незаконно.
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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратится в Государственное бюро расследований из-за обыски на "Думская TV".
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