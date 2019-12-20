НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская"

20 декабря, 2019, 11:14

20 декабря Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски на телеканале "Думская TV"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.

"По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из владельцев дома", - сообщают в интернет-версии телеканала.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал обыски: "НАБУ занимается коррупцией, репрессиями и защитой себя".

Гончаренко отметил, что обыски произошли после того, как он публично назвал главу НАБУ Сытника коррупционером.

"Национальное антикоррупционное бюро в частном телеканале, какая связь? Нет ни одной!", - комментирует Гончаренко.

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