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Espreso.tvОбществоКомитет ВР по вопросам свободы слова обратится к ГБР из-за обысков на "Думская TV"

Комитет ВР по вопросам свободы слова обратится к ГБР из-за обысков на "Думская TV"


фото: dumskaya
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратится в Государственное бюро расследований в связи с обысками на "Думская TV"

Об этом сообщила член парламентского комитета по свободе слова Татьяна Цыба в Facebook.

"Провели экстренное совещание комитета по вопросам свободы слова, узнав о том, что утром из-за обысков НАБУ была прекращена трансляция одесской Думская TV. Члены комитета единогласно поддержали обращение к ГБР о том, что следственные действия необходимо проводить с учетом специфики работы журналистов и не допускать препятствования их профессиональной деятельности", - написала Цыба.

Также было принято решение пригласить на следующее заседание комитета, которое состоится 15 января, представителей НАБУ и телеканала "Думская".

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