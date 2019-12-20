Комитет ВР по вопросам свободы слова обратится к ГБР из-за обысков на "Думская TV"

20 декабря, 2019, 15:27

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратится в Государственное бюро расследований в связи с обысками на "Думская TV"

Об этом сообщила член парламентского комитета по свободе слова Татьяна Цыба в Facebook.

"Провели экстренное совещание комитета по вопросам свободы слова, узнав о том, что утром из-за обысков НАБУ была прекращена трансляция одесской Думская TV. Члены комитета единогласно поддержали обращение к ГБР о том, что следственные действия необходимо проводить с учетом специфики работы журналистов и не допускать препятствования их профессиональной деятельности", - написала Цыба.

Также было принято решение пригласить на следующее заседание комитета, которое состоится 15 января, представителей НАБУ и телеканала "Думская".