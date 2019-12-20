Комитет ВР по вопросам свободы слова обратится к ГБР из-за обысков на "Думская TV"
20 декабря, 2019, 15:27
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратится в Государственное бюро расследований в связи с обысками на "Думская TV"
Об этом сообщила член парламентского комитета по свободе слова Татьяна Цыба в Facebook.
"Провели экстренное совещание комитета по вопросам свободы слова, узнав о том, что утром из-за обысков НАБУ была прекращена трансляция одесской Думская TV. Члены комитета единогласно поддержали обращение к ГБР о том, что следственные действия необходимо проводить с учетом специфики работы журналистов и не допускать препятствования их профессиональной деятельности", - написала Цыба.
Также было принято решение пригласить на следующее заседание комитета, которое состоится 15 января, представителей НАБУ и телеканала "Думская".
- 20 декабря НАБУ провело обыски на одесском телеканале "Думская". У журналистов изъяли серверы и другую технику.
- В партии "Европейская солидарность прокомментировали обыски.
- В НАБУ заявили , что следственные действия не связаны с деятельностью журналистов.
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Главред одесского издания "Думская.TV" Каролина Тымкив рассказала, что следователи НАБУ препятствовали журналистской деятельности и проводили обыски незаконно.
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