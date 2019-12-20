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Espreso.tvОбщество"Следственные действия не связаны с деятельностью журналистов": в НАБУ прокомментировали обыски в "Думская TV"

"Следственные действия не связаны с деятельностью журналистов": в НАБУ прокомментировали обыски в "Думская TV"


фото: capital.ua
В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали то, что их детективы проводят обыски в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственные действия санкционированные, осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед", - говорится в сообщении.

Целью проведения обыска в помещении, где находится ТРК Думская, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по указанному выше адресу.

"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указано СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - добавляют в ведомстве.

Также в НАБУ отметили, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

 

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