"Следственные действия не связаны с деятельностью журналистов": в НАБУ прокомментировали обыски в "Думская TV"
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Следственные действия санкционированные, осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед", - говорится в сообщении.
Целью проведения обыска в помещении, где находится ТРК Думская, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по указанному выше адресу.
"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указано СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - добавляют в ведомстве.
Также в НАБУ отметили, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.
- Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская".
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