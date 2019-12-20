"Это политическое давление на СМИ", - главред "Думская.TV" рассказала об обыске
Об обысках и свою позицию главред "Думская.TV" Каролина Тымкив рассказала в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.
На вопрос Анжелики, соглашается ли Тымкив с тем, что обыски не связаны с журналистской деятельностью, главред "Думская.TV" ответила:
"Конечно, - это политическое давление на СМИ. О том, что действия НАБУ были противоправными, говорит тот факт, что следственные действия в течение 2:00 проводились без представителя адвоката. Замечания сотрудника телеканала, о незаконности действий, набушникы проигнорировали. Когда он пытался снимать на видео незаконные действия представителей НАБУ, они забрали у него телефон, удалили видео, едва его не сломали ", - рассказывает Тымкив.
Она добавляет, что в течение 2 часов журналистов не пускали в офис, поэтому они не могли заниматься журналистской деятельностью.
На вопрос журналистов, связывает ли Тымкив обыски с тем, что владелец телеканала близок к оппозиционному депутату Алексея Гончаренко, журналистка ответила, что, в первую очередь, связывает обыск с освещением на канале деятельности власти объективно.
- 20 декабря НАБУ провело обыски на одесском телеканале "Думская". У журналистов изъяли серверы и другую технику.
- В партии "Европейская солидарность прокомментировали обыски.
- В НАБУ заявили, что следственные действия не связаны с деятельностью журналистов.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция