"Европейская Солидарность" считает обыски на одесском телеканале "Думская ТВ" прямым политическим давлением на независимый телеканал

20 декабря, 2019, 12:36

"Товарищ" Ленин в свое время писал, что государство по своей сути является аппаратом насилия. Но европейская практика показывает, что государство является аппаратом справедливости

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

И мы сегодня находимся прямо на распутье, чтобы пойти ленинским путем.

Партия "Европейская Солидарность" считает обыски на одесском телеканале "Думская ТВ", которые происходят сейчас, прямым политическим давлением на независимый телеканал.

Национальное антикоррупционное бюро, которое призвано бороться с коррупцией в органах власти, именно сейчас занимается давлением на средства массовой информации, не допускает на работу журналистов, оказывает им препятствия в их журналистской деятельности, изымает сервер и технику частного телеканала.

Это произошло после того, как "Думская ТВ" активно освещал тему признания директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении.

Мы видим в этом прямую месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов "Думская ТВ". Мы считаем, что это - препятствование журналистской деятельности и политическое давление с желанием избавиться независимых или критических к властным структурам СМИ в Украине.

Требуем от Государственного бюро расследований возбудить дело о незаконных действиях НАБУ, а от власти немедленно прекратить практику уничтожения свободы слова в Украине. Власть должна уважать демократические ценности, украинских журналистов - что бы они не писали и не говорили в рамках безопасности и законов Украины - и научиться воспринимать критику.

Мы вместе с украинским обществом не допустим внедрения репрессивных инструментов российского толка против независимых СМИ в Украине.

Мы обращаемся с этой трибуны к представителю ОБСЕ по поводу защиты свободы слова Арлем Дезире, в соответствующие структуры Совета Европы, которые следят за соблюдением свободы слова в странах, подписавших соответствующие конвенции, с призывом немедленно обратить на это внимание и отреагировать.

Считаем, что нам надо определиться - идем мы ленинским репрессивным путем или путем европейской справедливости, и в этом сейчас ключевой момент.