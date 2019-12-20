В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал
20 декабря, 2019, 14:40
В пятницу, 20 декабря, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо "
На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
Решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников.
Напомним, за 10,5 месяцев 2019 года полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о заминировании.
- 30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .
- 11 декабря в Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ.
- Также 16 декабря, в полицию Киева поступило анонимное письмо о заминировании ряда объектов.
- Недавно правительство усилило ответственность для "минеров".
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