 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

В пятницу, 20 декабря, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо "

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников.

Напомним, за 10,5 месяцев 2019 года полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о заминировании.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать