 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция в этом году открыла 464 производства из-за псевдоминирования в Киеве

Полиция в этом году открыла 464 производства из-за псевдоминирования в Киеве


фото: rfe
Полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о минировании в период с начала года до 14 ноября

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Негативную тенденцию увеличения количества случаев" ложных сообщений о минировании в полиции связывают с проведением выборов президента и народных депутатов.

Правоохранители рассказали, что среди основных объектов, о заминировании которых сообщают, - бизнес-центры, торгово-развлекательные центры, станции метро, ​​заводы, гостиницы, кинотеатры, спортивные клубы, аэропорты, вокзалы, медицинские учреждения, учреждения дошкольного воспитания и органы власти .

  • Отметим, что 18 ноября столичная полиция получила анонимное сообщение о заминировании "всего Киева".
  • Напомним, что в тот же день полиция Харькова получила сообщение о массовом минировании.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать