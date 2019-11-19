Полиция в этом году открыла 464 производства из-за псевдоминирования в Киеве
19 ноября, 2019, 13:38
Полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о минировании в период с начала года до 14 ноября
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Негативную тенденцию увеличения количества случаев" ложных сообщений о минировании в полиции связывают с проведением выборов президента и народных депутатов.
Правоохранители рассказали, что среди основных объектов, о заминировании которых сообщают, - бизнес-центры, торгово-развлекательные центры, станции метро, заводы, гостиницы, кинотеатры, спортивные клубы, аэропорты, вокзалы, медицинские учреждения, учреждения дошкольного воспитания и органы власти .
- Отметим, что 18 ноября столичная полиция получила анонимное сообщение о заминировании "всего Киева".
- Напомним, что в тот же день полиция Харькова получила сообщение о массовом минировании.
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