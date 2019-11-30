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Espreso.tvКриминалАноним сообщил о заминировании всего Киева

Аноним сообщил о заминировании всего Киева


фото: ukrinform.ua
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании всего города Киева.

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