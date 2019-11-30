Аноним сообщил о заминировании всего Киева
30 ноября, 2019, 21:33
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании всего города Киева.
- 19 ноября стало известно, что полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о минировании в период с начала года.
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