В Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ
11 декабря, 2019, 15:14
В среду, 11 декабря, неизвестный сообщил полиции о заминировании всех супермаркетов сети АТБ, которые расположены в столице
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На места выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Решается вопрос об эвакуации людей.
Полученная информация проверяется.
- Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминировании в Киеве.
- 30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева"
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