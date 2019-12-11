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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ

В Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ


фото: kiev.informator
В среду, 11 декабря, неизвестный сообщил полиции о заминировании всех супермаркетов сети АТБ, которые расположены в столице

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На места выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Решается вопрос об эвакуации людей.

Полученная информация проверяется.

  • Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминировании в Киеве.
  • 30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева"
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