В Киеве "заминировали" дома, больницы, роддома, школы, детсады, вокзал и аэропорт
16 декабря, 2019, 17:41
В понедельник, 16 декабря, в полицию Киева поступило анонимное письмо о заминировании ряда объектов
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
В письме говорилось о заминировании 22 жилых домов, родильных домов, больниц, детских садов, школ, торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, железнодорожного вокзала, автовокзалов и Международного аэропорта "Киев" (Жуляны).
На места выехали правоохранители, кинологи и взрывотехники.
Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминировании в Киеве.
30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .
11 декабря в Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно