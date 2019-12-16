В Киеве "заминировали" дома, больницы, роддома, школы, детсады, вокзал и аэропорт

16 декабря, 2019, 17:41

В понедельник, 16 декабря, в полицию Киева поступило анонимное письмо о заминировании ряда объектов

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

В письме говорилось о заминировании 22 жилых домов, родильных домов, больниц, детских садов, школ, торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, железнодорожного вокзала, автовокзалов и Международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

На места выехали правоохранители, кинологи и взрывотехники.

Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминировании в Киеве.

30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .

11 декабря в Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ.