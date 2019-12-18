Правительство усилило ответственность для "минеров", - Гончарук
18 декабря, 2019, 11:39
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.
Правительство усилило ответственность за заранее ложное сообщение о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.
"Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", - отметил премьер.
Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств по псевдоминированиям в Киеве.
- 30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .
- 11 декабря в Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ.
- Также 16 декабря, в полицию Киева поступило анонимное письмо о заминировании ряда объектов.
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