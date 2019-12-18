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Espreso.tvОбществоПравительство усилило ответственность для "минеров", - Гончарук

Правительство усилило ответственность для "минеров", - Гончарук


фото: digests.nhub
Правительство усилило ответственность за заранее ложное сообщение о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.

"Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", - отметил премьер.

Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств по псевдоминированиям в Киеве.

 

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