Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Кузьменко. ПРЯМОЙ ЭФИР
20 декабря, 2019, 11:08
Сегодня суд рассматривает апелляцию на меру пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко
Об этом передает Еспресо.TV.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
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