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Espreso.tvОбществоСуд рассматривает апелляцию на меру пресечения Кузьменко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Кузьменко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня суд рассматривает апелляцию на меру пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко

Об этом передает Еспресо.TV.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
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