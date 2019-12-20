Промоутер не подтвердил дату следующего боя Усика
20 декабря, 2019, 10:41
Промоутер Александра Усика Александр Красюк не уверен, когда и с кем встретится украинский боксер в следующем поединке
Об этом сообщает "Трибуна".
Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал, состоится ли 7 марта бой украинца против британца Дерека Чисоры.
"Я бы не спешил с такой категоричностью по датам и соперникам", - сказал Красюк.
Усик является одним из претендентов на поединок с Джошуа, однако британец, вероятно, сначала подерется с Пулевым.
- 19 декабря другой промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что украинский боксер проведет следующий бой 7 марта 2020 года.
- 10 декабря промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой Джошуа против Александра Усика.
- 19 декабря Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против Усика, а не болгарина Кубрата Пулева
- Промоутер украинца Александра Красюка уже заявил, что Усик готов выйти на бой против Джошуа в следующем поединке.
- В то же время, Эдди Хирн не хочет, чтобы боксеры встречались в первой половине 2020 .
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