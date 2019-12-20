Промоутер не подтвердил дату следующего боя Усика

20 декабря, 2019, 10:41

Промоутер Александра Усика Александр Красюк не уверен, когда и с кем встретится украинский боксер в следующем поединке

Об этом сообщает "Трибуна".

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал, состоится ли 7 марта бой украинца против британца Дерека Чисоры.

"Я бы не спешил с такой категоричностью по датам и соперникам", - сказал Красюк.

Усик является одним из претендентов на поединок с Джошуа, однако британец, вероятно, сначала подерется с Пулевым.