 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПромоутер не подтвердил дату следующего боя Усика

Промоутер не подтвердил дату следующего боя Усика


фото: BoxingScene
Промоутер Александра Усика Александр Красюк не уверен, когда и с кем встретится украинский боксер в следующем поединке

Об этом сообщает "Трибуна".

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал, состоится ли 7 марта бой украинца против британца Дерека Чисоры.

"Я бы не спешил с такой категоричностью по датам и соперникам", - сказал Красюк.

Усик является одним из претендентов на поединок с Джошуа, однако британец, вероятно, сначала подерется с Пулевым.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать