Усик узнал дату следующего боя
19 декабря, 2019, 17:27
Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что украинский боксер проведет следующий бой 7 марта 2020 года
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Хирна, украинец вернется на ринг 7 марта 2020 г. в поединке против британца Дерека Чисоры. В то же время промоутер отметил, что дата боя предыдущая, поскольку существует вероятность, что следующий бой Усик все же проведет против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа.
Правда, она небольшая, поскольку британец сначала должен встретиться с официальным претендентом на титул IBF болгарином Пулев, и только потом защищать пояс WBO, на который претендует Усик.
- 10 декабря промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
- 11 декабря Эдди Хирн сообщил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 .
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой Джошуа против Александра Усика.
- 19 декабря Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против Усика , а не болгарина Кубрата Пулева
- Промоутер украинском Александр Красюк уже заявил, что Усик готов выйти на бой против Джошуа в следующем поединке.
- В то же время, Эдди Хирн не хочет, чтобы боксеры встречались в первой половине 2020 г.
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