Усик узнал дату следующего боя

19 декабря, 2019, 17:27

Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что украинский боксер проведет следующий бой 7 марта 2020 года

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Хирна, украинец вернется на ринг 7 марта 2020 г. в поединке против британца Дерека Чисоры. В то же время промоутер отметил, что дата боя предыдущая, поскольку существует вероятность, что следующий бой Усик все же проведет против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа.

Правда, она небольшая, поскольку британец сначала должен встретиться с официальным претендентом на титул IBF болгарином Пулев, и только потом защищать пояс WBO, на который претендует Усик.