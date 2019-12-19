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Espreso.tvСпортУсик узнал дату следующего боя

Усик узнал дату следующего боя


фото: BoxingScene
Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что украинский боксер проведет следующий бой 7 марта 2020 года

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Хирна, украинец вернется на ринг 7 марта 2020 г. в поединке против британца Дерека Чисоры. В то же время промоутер отметил, что дата боя предыдущая, поскольку существует вероятность, что следующий бой Усик все же проведет против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа.

Правда, она небольшая, поскольку британец сначала должен встретиться с официальным претендентом на титул IBF болгарином Пулев, и только потом защищать пояс WBO, на который претендует Усик.

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