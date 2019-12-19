Промоутер отговаривает Джошуа от боя с Усиком
Об этом сообщает BoxingScene.
По мнению Эдди Хирна, бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа и Александр Усик станет действительно грандиозным событием, если украинец проведет промежуточный бой против британца Дерека Чисоры и получит над ним яркую победу.
"Усик - Джошуа - это мега бой, но пока еще не совсем. Если украинец сразится с Чисорой и ярко победит, то потом встреча Усика с Джошуа может стать грандиозным событием во второй половине следующего года", - убежден Хирн.
По словам промоутера, первым в очереди для Джошуа стоит обязательная защита титула IBF против болгарина Кубрата Пулева.
"Нам нужно найти выход из ситуации и переговорить с руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO, чтобы узнать, кто из обязательных претендентов должен получить бой с Джошуа первым. Вы не можете просто заставить Энтони освободить один из поясов. Существует ротационная система , которая в хронологическом порядке говорит вам, кто идет первым. Это IBF", - пояснил Хирн.
Также он добавил, что многое будет зависеть и от результата поединка между обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, ведь Джошуа хочет встретиться с его победителем и стать абсолютным чемпионом мира.
"Я также представляю интересы Усика, поэтому я должен отстаивать и его интересы. Это немного грязная ситуация, но Джошуа будет защищать свои титулы против того, кого ему назначат. Плюс он действительно хочет бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, поэтому мы ждем, что случится 22 февраля в бою между Уайлдером и Фьюри", - сказал Хирн.
- 10 декабря промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев .
- 11 декабря Эдди Хирн сообщил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020.
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой Джошуа против Александра Усика.
- 19 декабря Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против Усика , а не болгарина Кубрата Пулева
- Промоутер украинском Александр Красюк уже заявил, что Усик готов выйти на бой против Джошуа в следующем поединке.
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