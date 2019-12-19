Промоутер отговаривает Джошуа от боя с Усиком

19 декабря, 2019, 16:20

Промоутер британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика не хочет, чтобы боксеры встречались в первой половине 2020 года

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению Эдди Хирна, бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа и Александр Усик станет действительно грандиозным событием, если украинец проведет промежуточный бой против британца Дерека Чисоры и получит над ним яркую победу.

"Усик - Джошуа - это мега бой, но пока еще не совсем. Если украинец сразится с Чисорой и ярко победит, то потом встреча Усика с Джошуа может стать грандиозным событием во второй половине следующего года", - убежден Хирн.

По словам промоутера, первым в очереди для Джошуа стоит обязательная защита титула IBF против болгарина Кубрата Пулева.

"Нам нужно найти выход из ситуации и переговорить с руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO, чтобы узнать, кто из обязательных претендентов должен получить бой с Джошуа первым. Вы не можете просто заставить Энтони освободить один из поясов. Существует ротационная система , которая в хронологическом порядке говорит вам, кто идет первым. Это IBF", - пояснил Хирн.

Также он добавил, что многое будет зависеть и от результата поединка между обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, ведь Джошуа хочет встретиться с его победителем и стать абсолютным чемпионом мира.

"Я также представляю интересы Усика, поэтому я должен отстаивать и его интересы. Это немного грязная ситуация, но Джошуа будет защищать свои титулы против того, кого ему назначат. Плюс он действительно хочет бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, поэтому мы ждем, что случится 22 февраля в бою между Уайлдером и Фьюри", - сказал Хирн.