Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине

18 декабря, 2019, 20:38

Полиция опубликовала разговор подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия

Об этом сообщила пресс-служба полции.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый попросил забрать из шкафа пакет.



Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, забрал ли он вещь из квартиры.

Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.