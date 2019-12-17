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Espreso.tvОбществоКомандование ССО просит суд смягчить меру пресечения Антоненко

Командование ССО просит суд смягчить меру пресечения Антоненко


фото: hromadske.ua
Командование Сил специальных операций просит суд смягчить меру пресечения подозреваемому в убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко

Об этом написал в Facebook начальник пресс-службы УСН Алексей Никифоров.

"На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него", - написал Никифоров.

Соответствующий документ передан судьи через адвокатов и приобщен к делу.

По его словам, суду предоставлена служебная характеристика сержанта Антоненко за подписью командира воинской части, где он проходит службу.

Никифоров уточнил, что Антоненко ни занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО / ООС. Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгения Акастьолова.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко , которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко на позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
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