Командование ССО просит суд смягчить меру пресечения Антоненко
Об этом написал в Facebook начальник пресс-службы УСН Алексей Никифоров.
"На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него", - написал Никифоров.
Соответствующий документ передан судьи через адвокатов и приобщен к делу.
По его словам, суду предоставлена служебная характеристика сержанта Антоненко за подписью командира воинской части, где он проходит службу.
Никифоров уточнил, что Антоненко ни занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО / ООС. Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгения Акастьолова.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко , которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко на позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
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