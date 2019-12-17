Командование ССО просит суд смягчить меру пресечения Антоненко

17 декабря, 2019, 12:40

Командование Сил специальных операций просит суд смягчить меру пресечения подозреваемому в убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко

Об этом написал в Facebook начальник пресс-службы УСН Алексей Никифоров.

"На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него", - написал Никифоров.

Соответствующий документ передан судьи через адвокатов и приобщен к делу.

По его словам, суду предоставлена служебная характеристика сержанта Антоненко за подписью командира воинской части, где он проходит службу.

Никифоров уточнил, что Антоненко ни занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО / ООС. Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ.