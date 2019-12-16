Дело Шеремета: подозрения объявлены по данным противоречивых экспертиз, - Слидство.Инфо

16 декабря, 2019, 22:02

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета результаты экспертизы неоднозначны, а доказательства - слабы и неубедительны

Об этом говорится в расследовании Слидство.Инфо.

Журналисты получили документ экспертизы, которую Аваков назвал "решающей" для ареста подозреваемых в убийстве. Экспертиза не содержит однозначных выводов, что люди на видео и подозреваемые - те же лица.

Так, четверо экспертов анализировали, может ли детский хирург Юлия Кузьменко быть женщиной-киллером, которая подложила взрывчатку под авто, а утром подорвала его.

Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкого ответа. Экспертиза походки назвала доказательства условно-достаточными для того, чтобы утверждать идентичность человека.

Аваков также опирается на выводы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча.

Согласно документу, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина на видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, - с существенной вероятностью один человек.

Это должно было означать, что все три человека - Кузьменко, а не арестованая Яна Дугарь. Однако, по словам расследователей, доказать сходство крайне трудно, если сравнить фотографию Кузьменко и лицо на видео.