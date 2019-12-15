УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом
15 декабря, 2019, 22:50
"Шахтер" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины по футболу с отрывом от ближайшего преследователя - "Динамо" - в 14 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 18-ти туров чемпионата Украины "Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу и имеет 50 очков. Ближайшего преследователя - "Динамо" - команда Луиша Каштру опережает на 14 пунктов. Третьей в премьер-лиге идет "Заря", у которой 34 балла. Далее расположились "Александрия" и "Десна", которые имеют по 33 очка.
- Напомним, 14 декабря в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю".
- Также 14 мая в 18-м туре "Львов" на своем поле в меньшинстве победил "Колос".
- 15 декабря "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышел на второе место в турнирной таблице.
- В то же время, "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице.
- В заключительном матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" победила "Днепр-1" в игре с двумя удалениями и тремя одиннадцатиметровый.
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