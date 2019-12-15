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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом

УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом


фото: shakhtar.com
"Шахтер" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины по футболу с отрывом от ближайшего преследователя - "Динамо" - в 14 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 18-ти туров чемпионата Украины "Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу и имеет 50 очков. Ближайшего преследователя - "Динамо" - команда Луиша Каштру опережает на 14 пунктов. Третьей в премьер-лиге идет "Заря", у которой 34 балла. Далее расположились "Александрия" и "Десна", которые имеют по 33 очка.

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