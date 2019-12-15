"Александрия" дожала "Днепр-1" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти

15 декабря, 2019, 19:20

В заключительном матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" победила "Днепр-1" в игре с двумя удалениями и тремя одиннадцатиметровой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Александрии события в матче начали активно развиваться лишь в конце матча, когда на 79-й минуте у "Днепра-1" за повторное предупреждение был удален Максим Лопыренок. Сразу после этого Максим Третьяков реализовал пенальти и вывел "Александрию" вперед.

"Днепр-1" забил ответный также с одиннадцатиметрового, который на 90-й минуте реализовал Станислав Кулиш.

В компенсированное арбитром время в составе днепрян был удален еще один игрок - Александр Назаренко. "Александрии" победу ударом с пенальти принес Третьяков, который сделал дубль.

"Александрия" победила "Днепр-1" 2:1, набрала 33 очка и ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на пятой позиции. "Днепр-1" имеет 18 пунктов и занимает восьмое место.

Чемпионат Украины

18-й тур

15 декабря

"Днепр-1" - "Александрия" 1:2

Голы: Кулиш, 90 (пен.) - Третьяков, 79 (пен.), 90+3 (пен.)

Удаление: Лопирьонок, 79, Назаренко, 90+1 (оба - "Днепр-1")