"Александрия" дожала "Днепр-1" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Александрии события в матче начали активно развиваться лишь в конце матча, когда на 79-й минуте у "Днепра-1" за повторное предупреждение был удален Максим Лопыренок. Сразу после этого Максим Третьяков реализовал пенальти и вывел "Александрию" вперед.
"Днепр-1" забил ответный также с одиннадцатиметрового, который на 90-й минуте реализовал Станислав Кулиш.
В компенсированное арбитром время в составе днепрян был удален еще один игрок - Александр Назаренко. "Александрии" победу ударом с пенальти принес Третьяков, который сделал дубль.
"Александрия" победила "Днепр-1" 2:1, набрала 33 очка и ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на пятой позиции. "Днепр-1" имеет 18 пунктов и занимает восьмое место.
Чемпионат Украины
18-й тур
15 декабря
"Днепр-1" - "Александрия" 1:2
Голы: Кулиш, 90 (пен.) - Третьяков, 79 (пен.), 90+3 (пен.)
Удаление: Лопирьонок, 79, Назаренко, 90+1 (оба - "Днепр-1")
- Напомним, 14 декабря в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю".
- Также 14 мая в 18-м туре "Львов" на своем поле в меньшинстве победил "Колос".
- 15 декабря "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышел на второе место в турнирной таблице.
- В то же время, "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице.
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