"Львов" в меньшинстве обыграл "Колос" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Львов" на 13-й минуте вывел вперед Реннан. "Колос" отыгрался на 29-й минуте усилиями Вадима Парамонова. За 3 минуты хозяева поля снова повели в счете, когда Никита Татарков реализовал пенальти.
На 59-й минуте "Львов" остался в меньшинстве после удаления Богдана Сарнавского. Несмотря на это, галичане забили еще - отличился Альваро.
"Колос" ответил лишь одним голом - в исполнении Владимира Лысенко в компенсированное арбитром время.
"Львов" победил "Колос" 3: 2, набрал 15 очков и пошел на зимний перерыв на 10-й позиции. "Колос" имеет 20 пунктов и идет шестым.
Чемпионат Украины
18-й тур
14 декабря
"Львов" - "Колос" 3: 2
Голы: Реннан, 13 Татарков, 32 (пен.), Альваро, 73 - Парамонов, 29, Лысенко, 90 + 4
Удаление: Сарнавский, 59 ( "Львов")
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