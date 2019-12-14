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Espreso.tvСпорт"Львов" в меньшинстве обыграл "Колос" в чемпионате Украины

"Львов" в меньшинстве обыграл "Колос" в чемпионате Украины


фото: facebook
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Львов" на своем поле в меньшинстве победил "Колос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Львов" на 13-й минуте вывел вперед Реннан. "Колос" отыгрался на 29-й минуте усилиями Вадима Парамонова. За 3 минуты хозяева поля снова повели в счете, когда Никита Татарков реализовал пенальти.

На 59-й минуте "Львов" остался в меньшинстве после удаления Богдана Сарнавского. Несмотря на это, галичане забили еще - отличился Альваро.

"Колос" ответил лишь одним голом - в исполнении Владимира Лысенко в компенсированное арбитром время.

"Львов" победил "Колос" 3: 2, набрал 15 очков и пошел на зимний перерыв на 10-й позиции. "Колос" имеет 20 пунктов и идет шестым.

Чемпионат Украины

18-й тур

14 декабря

"Львов" - "Колос" 3: 2

Голы: Реннан, 13 Татарков, 32 (пен.), Альваро, 73 - Парамонов, 29, Лысенко, 90 + 4

Удаление: Сарнавский, 59 ( "Львов")

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