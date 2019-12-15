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Espreso.tvСпорт"Ворскла" сбросила "Карпаты" на последнее место в УПЛ

"Ворскла" сбросила "Карпаты" на последнее место в УПЛ


фото: vorskla.com.ua
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Полтаве "Ворсклу" на 30-й минуте вывел вперед Луизао. "Карпаты" отыгрались на 39-й минуте, когда отличился Александр Бойчук.

Победу команде Юрия Максимова на 42-й минуте принес Денис Васин, который реализовал пенальти.

"Ворскла" обыграла "Карпаты" 2:1, набрала 14 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. "Карпаты" с 11 пунктами ушли на зимний перерыв на последней позиции.

Чемпионат Украины

18-й тур

15 декабря

"Ворскла" - "Карпаты" 2:1

Голы: Луизао, 30 Васин, 42 (пен.) - Бойчук, 39

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