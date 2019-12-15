"Ворскла" сбросила "Карпаты" на последнее место в УПЛ
15 декабря, 2019, 16:23
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Полтаве "Ворсклу" на 30-й минуте вывел вперед Луизао. "Карпаты" отыгрались на 39-й минуте, когда отличился Александр Бойчук.
Победу команде Юрия Максимова на 42-й минуте принес Денис Васин, который реализовал пенальти.
"Ворскла" обыграла "Карпаты" 2:1, набрала 14 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. "Карпаты" с 11 пунктами ушли на зимний перерыв на последней позиции.
Чемпионат Украины
18-й тур
15 декабря
"Ворскла" - "Карпаты" 2:1
Голы: Луизао, 30 Васин, 42 (пен.) - Бойчук, 39
- Напомним, 14 декабря в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю".
- Также 14 мая в 18-м туре "Львов" на своем поле в меньшинстве победил "Колос".
- 15 декабря "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышел на второе место в турнирной таблице.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно