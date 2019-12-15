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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Десну" в заключительном матче 2019 года

"Динамо" победило "Десну" в заключительном матче 2019 года


фото: twitter
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Чернигове "Десну" и вышел на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" вышло вперед на 25-й минуте, благодаря голу Виктора Цыганкова. В итоге его гол стал для киевлян победным. В компенсированное арбитром время Беньямин Вербич мог увеличить преимущество динамовцев, но не реализовал пенальти.

"Динамо" обыграло "Десну" 1:0, вступило 36 очков и пошло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте. От лидера - "Шахтера" - команда Алексея Михайличенко - отстает на 14 пунктов.

"Десна" имеет 33 балла и занимает третью позицию

Чемпионат Украины

18-й тур

15 декабря

"Десна" - "Динамо" 0:1

Гол: Цыганков, 25

На 90+4 минуте Вербич ("Динамо") не реализовал пенальти

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