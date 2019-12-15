"Динамо" победило "Десну" в заключительном матче 2019 года
15 декабря, 2019, 15:57
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Чернигове "Десну" и вышел на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" вышло вперед на 25-й минуте, благодаря голу Виктора Цыганкова. В итоге его гол стал для киевлян победным. В компенсированное арбитром время Беньямин Вербич мог увеличить преимущество динамовцев, но не реализовал пенальти.
"Динамо" обыграло "Десну" 1:0, вступило 36 очков и пошло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте. От лидера - "Шахтера" - команда Алексея Михайличенко - отстает на 14 пунктов.
"Десна" имеет 33 балла и занимает третью позицию
Чемпионат Украины
18-й тур
15 декабря
"Десна" - "Динамо" 0:1
Гол: Цыганков, 25
На 90+4 минуте Вербич ("Динамо") не реализовал пенальти
- Напомним, 14 грулня в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю".
- Также 14 мая в 18-м туре "Львов" на своем поле в меньшинстве победил "Колос" .
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