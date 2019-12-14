"Шахтер" победил "Зарю" в матче лидеров чемпионата Украины

14 декабря, 2019, 19:17

В центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" вышел вперед на 54-й минуте, благодаря голу Жуниора Мораеса. "Заря" отыгралась на 61-й минуте усилиями Богдана Леднева.

Команда Луиша Каштру вырвала победу на 83-й минуте, когда Мораес реализовал пенальти и сделал дубль.

"Шахтер" победил "Зарю" 2: 1, набрал 50 очков и увеличил отрыв от луганчан, которые идут на втором месте, до 16 пунктов.

Чемпионат Украины

18-й тур

14 декабря

"Заря" - "Шахтер" 1: 2

Голы: Леднев, 61 - Мораес, 54, 83 (пен.)