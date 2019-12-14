В Минветеранов отреагировали на арест подозреваемых в убийстве Шеремета

14 декабря, 2019, 12:15

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что уровень доказательной базы по делу обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, должен быть абсолютно убедительным

Об этом Коляда написала в facebook.

"Учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным. Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", - написала Коляда.

По мнению министра, необходимо сделать все необходимое для того, чтобы убийство Павла Шеремета было расследовано.

"Минветеранив будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - подчеркнула Коляда.

Министр отметила, что лично знает Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и назвала их авторитетами в ветеранском и волонтерском движении.

"Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении. Течение дела, обвинения - все это очень больно лично мне", - заверила Коляда.