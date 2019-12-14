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Espreso.tvОбществоВ Минветеранов отреагировали на арест подозреваемых в убийстве Шеремета

В Минветеранов отреагировали на арест подозреваемых в убийстве Шеремета


фото: ukrinform.ua
Министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что уровень доказательной базы по делу обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, должен быть абсолютно убедительным

Об этом Коляда написала в facebook.

"Учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным. Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", - написала Коляда.

По мнению министра, необходимо сделать все необходимое для того, чтобы убийство Павла Шеремета было расследовано.

"Минветеранив будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - подчеркнула Коляда.

Министр отметила, что лично знает Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и назвала их авторитетами в ветеранском и волонтерском движении.

"Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении. Течение дела, обвинения - все это очень больно лично мне", - заверила Коляда.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко, позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, перед обыском вынесли мину .
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