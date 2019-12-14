УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура
14 декабря, 2019, 07:51
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" встречается с луганской "Зарей", а киевское "Динамо" с черниговской "Десной"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины по футболу
18-й тур
14 декабря, суббота
14:00 "Львов" (Львов) - "Колос" (Ковалевка), "Футбол 2"
17:00 "Заря" (Луганск) - "Шахтер" (Донецк), "2+2"
19:30 "Олимпик" (Донецк) - "Мариуполь" (Мариуполь), "Футбол 2"
15 декабря, воскресенье
14:00 "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев), "2+2"
14:00 "Ворскла" (Полтава) - "Карпаты" (Львов), "Футбол 1"
17:00 "Днепр-1" (Днепр) - "Александрия" (Александрия), УНИАН
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3:0.
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
- Кроме этого, "Колос" из села Ковалевка победил при численном преимуществе "Днепр-1" .
- Во Львове в 17-м туре "Десна" победила "Карпаты" со счетом 6:2.
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступило "Заре" и опустилось на четвертое место.
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