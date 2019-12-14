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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура


фото: fcdynamo.kiev.ua
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" встречается с луганской "Зарей", а киевское "Динамо" с черниговской "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины по футболу

18-й тур

14 декабря, суббота

14:00 "Львов" (Львов) - "Колос" (Ковалевка), "Футбол 2"

17:00 "Заря" (Луганск) - "Шахтер" (Донецк), "2+2"

19:30 "Олимпик" (Донецк) - "Мариуполь" (Мариуполь), "Футбол 2"

15 декабря, воскресенье

14:00 "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев), "2+2"

14:00 "Ворскла" (Полтава) - "Карпаты" (Львов), "Футбол 1"

17:00 "Днепр-1" (Днепр) - "Александрия" (Александрия), УНИАН

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