"Десна" унизила во Львове "Карпаты" в матче с 8-ю голами и удалением

8 декабря, 2019, 17:20

Во Львове в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Карпаты" со счетом 6: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Десна" вышла вперед уже на 3-й минуте, когда отличился Максим Имереков. На 16-й минуте преимущество черниговцев увеличил Александр Филиппов, который реализовал пенальти.

"Карпаты" сократили отставание в минуту, когда еще один одиннадцатиметровый реализовал Егор Назарин.

На 51-й минуте Владислав Калитвинцев забил в ворота львовян третий гол. А на 57-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после удаления Олега Кудрика.

Несмотря на это, хозяева поля забили второй, когда на 64-й минуте отличился Александр Бойчук.

Однако, "Десна" в дальнейшем вполне воспользовалась численным преимуществом и забила еще три гола. Калитвинцев и Филиппов сделали дубли, еще один мяч в активе Дмитрия Хлебаса.

"Десна" победила "Карпаты" 6: 2, набрала 33 очка и занимает третье место. "Карпаты" с 11 очками идут на 11-й позиции.

Чемпионат Украины

17-й тур

8 декабря

"Карпаты" - "Десна" 2: 6

Голы: Назарин, 17 (пен.), Бойчук, 64 - Имереков, 3, Филиппов, 16, 89, Калитвинцев, 51, 80

Удаление: Кудрик, 57 ( "Карпаты")