"Десна" унизила во Львове "Карпаты" в матче с 8-ю голами и удалением
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Десна" вышла вперед уже на 3-й минуте, когда отличился Максим Имереков. На 16-й минуте преимущество черниговцев увеличил Александр Филиппов, который реализовал пенальти.
"Карпаты" сократили отставание в минуту, когда еще один одиннадцатиметровый реализовал Егор Назарин.
На 51-й минуте Владислав Калитвинцев забил в ворота львовян третий гол. А на 57-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после удаления Олега Кудрика.
Несмотря на это, хозяева поля забили второй, когда на 64-й минуте отличился Александр Бойчук.
Однако, "Десна" в дальнейшем вполне воспользовалась численным преимуществом и забила еще три гола. Калитвинцев и Филиппов сделали дубли, еще один мяч в активе Дмитрия Хлебаса.
"Десна" победила "Карпаты" 6: 2, набрала 33 очка и занимает третье место. "Карпаты" с 11 очками идут на 11-й позиции.
Чемпионат Украины
17-й тур
8 декабря
"Карпаты" - "Десна" 2: 6
Голы: Назарин, 17 (пен.), Бойчук, 64 - Имереков, 3, Филиппов, 16, 89, Калитвинцев, 51, 80
Удаление: Кудрик, 57 ( "Карпаты")
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3: 0.
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
- Кроме этого, "Колос" из села Ковалевка победил при численном преимуществе "Днепр-1" .
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