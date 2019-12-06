"Шахтер" уверенно победил "Олимпик" в матче чемпионата Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче открытия 17-го тура чемпионата Украины в Харькове встречались две донецкие команды "Шахтер" и "Олимпик".
Счет во встрече открыл защитник "горняков" Николай Матвиенко. Футболист открыл счет уже на 4-й минуте, и дал понять, что "Шахтер" серьезно настроен на то, чтобы взять в сегодняшнем матче 3 очка.
Преимущество удвоил хавбек Марлос, результативную передачу на которого отдал нападающий Жуниор Мораес. На 77-й минуте счет стал 2: 0.
Уже в компенсированное арбитром время, точку в матче поставил Исмаили, на 90 + 1 минуте бразилец сделал счет 3: 0.
После 17 матчей "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, у команды 47 очков. "Олимпик" девятый, в активе клуба 18 зачетных баллов.
Чемпионат Украины по футболу
17-й тур
6 декабря
"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк) 3: 0
Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90 + 1
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Соломон, 82), Тайсон, Тете (Марлос, 68), Алан Патрик (Антонио, 88), Мораес
"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Цимбалюк, Политыло, Завийский (Фабинью, 63), Демир, Балашов (Пасич, 72), Шахаб (Чинеду, 82)
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