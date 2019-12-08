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Espreso.tvСпорт"Динамо" проиграло "Зари" в матче за второе место в УПЛ

"Динамо" проиграло "Зари" в матче за второе место в УПЛ


фото: twitter
В Киеве в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в меньшинстве уступило "Зари" и опустилось на третье место

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" неудачно начало матч и пропустило уже на 6 минуте от Богдана Михайличенко. Киевляне отыгрались на 22-й минуте усилиями Беньямина Вербича.

В начале второго тайма динамовцы остались в меньшинстве, когда за повторное предупреждение был удален Тамаш Кадар.

"Заря" воспользовалась численным преимуществом на 56-й минуте - гол забил Дмитрий Хомченовский.

"Динамо" проиграло "Зари" 1: 2 и с 33 очками опустился на третье место. На вторую позицию поднялась "Заря", которая набрала 34 пункта. Лидирует с 47 баллами "Шахтер".

Чемпионат Украины

17-й тур

8 декабря

"Динамо" - "Заря" 1: 2

Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

Удаление: Кадар, 52 ( "Динамо").

 

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