"Динамо" проиграло "Зари" в матче за второе место в УПЛ
8 декабря, 2019, 19:00
В Киеве в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в меньшинстве уступило "Зари" и опустилось на третье место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" неудачно начало матч и пропустило уже на 6 минуте от Богдана Михайличенко. Киевляне отыгрались на 22-й минуте усилиями Беньямина Вербича.
В начале второго тайма динамовцы остались в меньшинстве, когда за повторное предупреждение был удален Тамаш Кадар.
"Заря" воспользовалась численным преимуществом на 56-й минуте - гол забил Дмитрий Хомченовский.
"Динамо" проиграло "Зари" 1: 2 и с 33 очками опустился на третье место. На вторую позицию поднялась "Заря", которая набрала 34 пункта. Лидирует с 47 баллами "Шахтер".
Чемпионат Украины
17-й тур
8 декабря
"Динамо" - "Заря" 1: 2
Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6, Хомченовский, 56
Удаление: Кадар, 52 ( "Динамо").
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3: 0.
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
- Кроме этого, "Колос" из села Ковалевка победил при численном преимуществе "Днепр-1" .
- Во Львове в 17-м туре "Десна" победила "Карпаты" со счетом 6: 2.
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