"Колос" в большинстве разгромил "Днепр-1" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киеве, где проводит свои домашние матчи "Колос", команду из Коваливки на 14-й минуте вывел вперед исландец Арни Вильхьяльмссон, который реализовал пенальти.
На 40-й минуте "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Дмитрия Коркишко.
Команда Руслана Костишина воспользовалась численным преимуществом на 53-й минуте - дубль сделал Вильхьяльмссон.
Через 4 минуты Олег Ильин довел счет до разгромного. Еще один гол в конце игры забил Евгений Смирный.
"Колос" победил "Днепр-1" 4:0, набрал 20 очков и вышел на шестое место, "Днепр-1" имеет 18 пунктов и занимает девятую позицию.
Чемпионат Украины
17-й тур
7 декабря
"Колос" - "Днепр-1" 4:0
Голы: Вильхьяльмссон, 14 (пен.), 53, Ильин, 57, Смирный, 78
Удаление: Коркишко, 40 ( "Днепр-1")
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3:0.
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу".
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