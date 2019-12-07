"Колос" в большинстве разгромил "Днепр-1" в чемпионате Украины

7 декабря, 2019, 19:11

В 17-м туре чемпионата Украины "Колос" из села Ковалевка победил при численном преимуществе "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве, где проводит свои домашние матчи "Колос", команду из Коваливки на 14-й минуте вывел вперед исландец Арни Вильхьяльмссон, который реализовал пенальти.

На 40-й минуте "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Дмитрия Коркишко.

Команда Руслана Костишина воспользовалась численным преимуществом на 53-й минуте - дубль сделал Вильхьяльмссон.

Через 4 минуты Олег Ильин довел счет до разгромного. Еще один гол в конце игры забил Евгений Смирный.

"Колос" победил "Днепр-1" 4:0, набрал 20 очков и вышел на шестое место, "Днепр-1" имеет 18 пунктов и занимает девятую позицию.

Чемпионат Украины

17-й тур

7 декабря

"Колос" - "Днепр-1" 4:0

Голы: Вильхьяльмссон, 14 (пен.), 53, Ильин, 57, Смирный, 78

Удаление: Коркишко, 40 ( "Днепр-1")