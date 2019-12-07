"Александрия" разгромила "Ворсклу" в чемпионате Украины

7 декабря, 2019, 16:16

В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Александрию" на 59-й минуте вывел вперед Андрей Запорожан, который реализовал пенальти. На 75-й минуте второй гол в ворота "Ворсклы" забил Кирилл Ковалец. В конце матча он сделал дубль и довел счет до разгромного.

"Александрия" победила "Ворсклу" 3:0, набрала 30 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. "Ворскла" с 11 пунктами идет на последней, 12-й позиции.

Чемпионат Украины

17-й тур

7 декабря

"Александрия" - "Ворскла" 3:0

Голы: Запорожан, 59 (пен.), Ковалец, 75, 85