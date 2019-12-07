"Александрия" разгромила "Ворсклу" в чемпионате Украины
7 декабря, 2019, 16:16
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Александрию" на 59-й минуте вывел вперед Андрей Запорожан, который реализовал пенальти. На 75-й минуте второй гол в ворота "Ворсклы" забил Кирилл Ковалец. В конце матча он сделал дубль и довел счет до разгромного.
"Александрия" победила "Ворсклу" 3:0, набрала 30 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. "Ворскла" с 11 пунктами идет на последней, 12-й позиции.
Чемпионат Украины
17-й тур
7 декабря
"Александрия" - "Ворскла" 3:0
Голы: Запорожан, 59 (пен.), Ковалец, 75, 85
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3:0.
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