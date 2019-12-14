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Espreso.tvОбществоСенцов прокомментировал арест подозреваемых в убийстве Шеремета

Сенцов прокомментировал арест подозреваемых в убийстве Шеремета


фото: DW
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов отреагировал на арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом Сенцов написал в facebook.

По словам Сенцова, если к преступлению причастны пятеро обвиняемых ветеранов АТО и волонтеров, то это настоящий ужас. Однако, еще хуже, если кто-то, благодаря этому делу, пытается удержаться в должности, тогда речь идет о государственной измене.

"Что касается расследования убийства Павла Шеремета. Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых и это настоящий ужас, либо кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошников и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена. Я не знаю где правда, но хочу ее узнать, как и все граждане Украины. Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", - написал Сенцов.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко, позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, перед обыском вынесли мину .
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