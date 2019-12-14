Сенцов прокомментировал арест подозреваемых в убийстве Шеремета

14 декабря, 2019, 13:25

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов отреагировал на арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом Сенцов написал в facebook.

По словам Сенцова, если к преступлению причастны пятеро обвиняемых ветеранов АТО и волонтеров, то это настоящий ужас. Однако, еще хуже, если кто-то, благодаря этому делу, пытается удержаться в должности, тогда речь идет о государственной измене.

"Что касается расследования убийства Павла Шеремета. Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых и это настоящий ужас, либо кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошников и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена. Я не знаю где правда, но хочу ее узнать, как и все граждане Украины. Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", - написал Сенцов.