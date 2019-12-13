Витренко заявляет об отсутствии договоренности с Газпромом

13 декабря, 2019, 18:07

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о завершении переговоров с "Газпромом"

Об этом он написал в Facebook.

"Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию", - прокомментировал встречу Витренко.