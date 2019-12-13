Витренко заявляет об отсутствии договоренности с Газпромом
13 декабря, 2019, 18:07
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о завершении переговоров с "Газпромом"
Об этом он написал в Facebook.
"Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию", - прокомментировал встречу Витренко.
- Напомним, 28 ноября в Вене состоялись украинско-российские переговоры по газу.
- До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.
- Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинским законодательством всплывает 13 декабря.
- 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский Антимонопольный комитет.
- Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.
- 13 декабря представители Нафтогаза и Газпрома начали переговоры по транзиту российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене.
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