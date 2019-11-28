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Espreso.tvОбществоГазпром заявил о двусторонних переговорах с Украиной

Газпром заявил о двусторонних переговорах с Украиной

В Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу

Об этом сообщает пресс служба Газпроиу.

Отмечается, что в переговорах приняли участие министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что состоялся обмен предложениями по решению поставленных перед сторонами вопросов.

Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

 

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