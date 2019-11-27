Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ, - Гончарук

27 ноября, 2019, 16:45

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа

Об этом заявил Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, передает Еспресо.TV

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа из Российской Федерации в Европейский союз. В рамках этих переговоров есть очень много вопросов, условий, инициатив, которые высказываются различными участниками. Не существует отдельных переговоров о покупке газа в Российской Федерации. Существуют переговоры о продлении транзита газа из РФ в ЕС через Украину", - отметил Гончарук.

По его словам, позиция Украины в этих переговорах очень четкая. Во-первых, контракт на европейских правилах. Вторая позиция - долгосрочный контракт. Потому что это вопрос не денег, это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы.

Гончарук отметил, что европейские партнеры разделяют эту точку зрения и именно по этому поводу ведутся переговоры.