В Нафтогазе назвали дедлайн для заключения газового соглашения с РФ по транзиту

27 ноября, 2019, 14:56

Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинским законодательством всплывает 13 декабря

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает ЭП со ссылкой на Bloomberg.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал Витренко журналистам в Берлине.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, так как для переговоров нет целого декабря, только две недели", - подчеркнул он.