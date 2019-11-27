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Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе назвали дедлайн для заключения газового соглашения с РФ по транзиту

В Нафтогазе назвали дедлайн для заключения газового соглашения с РФ по транзиту


фото: glavcom
Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинским законодательством всплывает 13 декабря

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает ЭП со ссылкой на Bloomberg.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал Витренко журналистам в Берлине.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, так как для переговоров нет целого декабря, только две недели", - подчеркнул он.

  • Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 г. российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

  • Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.

  • Ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но отказаться от требований в международном арбитраже, отмену штрафа от АМКУ и отзыв ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.

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