Нафтогаз и Газпром начали переговоры по транзиту газа в Вене - СМИ

13 декабря, 2019, 13:45

Представители Нафтогаза и Газпрома начали переговоры по транзиту российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене

Об этом пишет hromadske со ссылкой на пресс-служба Нафтогаза.

В переговорах участвуют руководители Газпрома с российской стороны и Нафтогаза и оператора ГТС с украинской.

В то же время участие главы украинской делегации на транзитных переговорах - министра энергетики Алексея Оржеля - не подтверждается. Как сообщили hromadske в пресс-службе Минэнерго Украины, Оржель пока участвует в украинско-белорусском форуме.

Отметим, что во время технических консультаций украинские компании и Газпром должны согласовать технические моменты, необходимые для заключения договора на транзит газа. В то же время политическое решение по транзиту, которое, в частности, будет включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа и тарифа за транзит, должны принять на уровне министров энергетики.