Нафтогаз и Газпром начали переговоры по транзиту газа в Вене - СМИ
Об этом пишет hromadske со ссылкой на пресс-служба Нафтогаза.
В переговорах участвуют руководители Газпрома с российской стороны и Нафтогаза и оператора ГТС с украинской.
В то же время участие главы украинской делегации на транзитных переговорах - министра энергетики Алексея Оржеля - не подтверждается. Как сообщили hromadske в пресс-службе Минэнерго Украины, Оржель пока участвует в украинско-белорусском форуме.
Отметим, что во время технических консультаций украинские компании и Газпром должны согласовать технические моменты, необходимые для заключения договора на транзит газа. В то же время политическое решение по транзиту, которое, в частности, будет включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа и тарифа за транзит, должны принять на уровне министров энергетики.
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Напомним, 28 ноября в Вене состоялись украинско-российские переговоры по газу.
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До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.
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Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.
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18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский Антимонопольный комитет.
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Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.
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