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Espreso.tvОбществоНафтогаз и Газпром начали переговоры по транзиту газа в Вене - СМИ

Нафтогаз и Газпром начали переговоры по транзиту газа в Вене - СМИ

Представители Нафтогаза и Газпрома начали переговоры по транзиту российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене

Об этом пишет hromadske со ссылкой на пресс-служба Нафтогаза.

В переговорах участвуют руководители Газпрома с российской стороны и Нафтогаза и оператора ГТС с украинской.

В то же время участие главы украинской делегации на транзитных переговорах - министра энергетики Алексея Оржеля - не подтверждается. Как сообщили hromadske в пресс-службе Минэнерго Украины, Оржель пока участвует в украинско-белорусском форуме.

Отметим, что во время технических консультаций украинские компании и Газпром должны согласовать технические моменты, необходимые для заключения договора на транзит газа. В то же время политическое решение по транзиту, которое, в частности, будет включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа и тарифа за транзит, должны принять на уровне министров энергетики.

  • Напомним, 28 ноября в Вене состоялись украинско-российские переговоры по газу.

  • До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.

  • Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

  • 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский Антимонопольный комитет.

  • Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.

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