Восстановление прямых поставок газа из РФ зависит от выплаты Газпромом $ 3 млрд долга, - Минэнерго
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством Нафтогаза брифинге по вопросам переговоров о транзите газа, передает hromadske со ссылкой на Интерфакс.
По словам министра, Россия настаивает на заключение "пакетного" соглашения с Украиной, которое, кроме транзита газа, включает прямые поставки газа в Украину.
"Если это (продолжение транзита газа - ред.) связывается с поставкой, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией долгов", - сообщил Оржель.
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Напомним, 28 ноября в Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.
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До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.
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Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству всплывает 13 декабря.
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18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский антимонопольный комитет.
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