Восстановление прямых поставок газа из РФ зависит от выплаты Газпромом $ 3 млрд долга, - Минэнерго

2 декабря, 2019, 12:33

Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством Нафтогаза брифинге по вопросам переговоров о транзите газа, передает hromadske со ссылкой на Интерфакс.

По словам министра, Россия настаивает на заключение "пакетного" соглашения с Украиной, которое, кроме транзита газа, включает прямые поставки газа в Украину.

"Если это (продолжение транзита газа - ред.) связывается с поставкой, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией долгов", - сообщил Оржель.