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Espreso.tvОбществоВосстановление прямых поставок газа из РФ зависит от выплаты Газпромом $ 3 млрд долга, - Минэнерго

Восстановление прямых поставок газа из РФ зависит от выплаты Газпромом $ 3 млрд долга, - Минэнерго


фото: inosmi
Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством Нафтогаза брифинге по вопросам переговоров о транзите газа, передает hromadske со ссылкой на Интерфакс.

По словам министра, Россия настаивает на заключение "пакетного" соглашения с Украиной, которое, кроме транзита газа, включает прямые поставки газа в Украину.

"Если это (продолжение транзита газа - ред.) связывается с поставкой, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией долгов", - сообщил Оржель.

  • Напомним, 28 ноября в Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.

  • До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.

  • Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству всплывает 13 декабря.

  • 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский антимонопольный комитет.

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