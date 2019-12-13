Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи Вовка

13 декабря, 2019, 16:17

Адвокат Юлии Кузьменко заявил об отводе судьи Павла Вовка из-за того, что тот отказался допросить свидетелей, которые могли подтвердить ее местонахождение в те дни, когда был убит журналист Павел Шеремет