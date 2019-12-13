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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи Вовка

Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи Вовка


фото: rbc.ua
Адвокат Юлии Кузьменко заявил об отводе судьи Павла Вовка из-за того, что тот отказался допросить свидетелей, которые могли подтвердить ее местонахождение в те дни, когда был убит журналист Павел Шеремет

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автораспределением будет назначен судья, который рассмотрит возможность отвести судью Вовка. На момент рассмотрения пресечения Кузьменко позволили занять место у адвоката, а не находиться в стеклянном боксе.

Ряд врачей, волонтеров, депутатов 9-го созыва Яна Зинкевич, 8-го созыва - Оксана Корчинская, депутат Киевсовета Владимир Назаренко хотят взять Кузьменко на поруки.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь мужчины на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгению Акастьолову.
  • Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
  • Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила об алиби подозреваемой Яны Дугарь.
  • 13 декабря Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
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