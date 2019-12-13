"Политическая акция": адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета заявил о давлении по делу со стороны Зеленского
Об этом Добош написал в Facebook.
"Досмотрел брифинг. Реально в шоке, что там был генпрокурор (это можно понять), но что там был и президент! Это уже не юридическая, а политическая акция однозначно, которая, конечно, ну совсем не будет давить на суд, и об "объективном и справедливом решении судьи и оценке доказательств можно только мечтать, когда вышеперечисленные лица уже назначили виновных!" - написал Добош.
Адвокат также обнародовал текст подозрения его подзащитной, отметив, что не увидел там никаких доказательств, "кроме фантазии следователя".
"О походке и каких-то физических признаках, все уже подтверждено выводами экспертов. Но где же ссылки тогда при подозрении на те выводы и другие доказательства. Именно поэтому и выкладываю полный текст подозрения. Чтобы было всем понятно, что кроме фантазии следователя я там ничего не прочитал. Туда вставьте любые другие фамилии и получатся они подозреваемые. Поэтому, чтобы было подозрение обосновано, каждый изложенный в нем факт должен подтверждаться каким-то, хоть более менее, надлежащим доказательством причастности лица к преступлению!" - написал Добош.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и ветерана войны с Россией Евгению Акастьолову.
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