Убийство Шеремета: нардеп-ветеран Зинкевич заявила об алиби подозреваемой Дугар

13 декабря, 2019, 09:10

Ветеран войны с Россией, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич опубликовала справку о пребывании подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугар в зоне АТО во время преступления, совершенного в Киеве

Справку Зинкевич выложила в Facebook.

"Утром вместе с депутатом VIII созыва Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугар. На фото справка, подтверждающая пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - написала Зинкевич.

В справке говорится, что Дугар в период с 3 июня по 26 сентября 2016 г. непосредственно принимала участие в антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей.

Павла Шеремета убили в Киеве 20 июля 2016 года.