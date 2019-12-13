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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: нардеп-ветеран Зинкевич заявила об алиби подозреваемой Дугар

Убийство Шеремета: нардеп-ветеран Зинкевич заявила об алиби подозреваемой Дугар

Яна Дугарь
Яна Дугарь
фото: Цензор.НЕТ
Ветеран войны с Россией, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич опубликовала справку о пребывании подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугар в зоне АТО во время преступления, совершенного в Киеве

Справку Зинкевич выложила в Facebook.

"Утром вместе с депутатом VIII созыва Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугар. На фото справка, подтверждающая пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - написала Зинкевич.

В справке говорится, что Дугар в период с 3 июня по 26 сентября 2016 г. непосредственно принимала участие в антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей.

Павла Шеремета убили в Киеве 20 июля 2016 года.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и ветерану войны с Россией Евгению Акастьолову.
  • Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
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